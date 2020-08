SCACCO MATTO all’Estate: dal weekend irrompe MALTEMPO in grande stile (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Estate sembra davvero al capolinea! Sono sempre più evidenti gli indizi che trapelano dai centri meteo, in merito al peggioramento che si scatenerà sul finire della settimana. Una perturbazione, ben organizzata, raggiungerà già nel corso di venerdì il Nord Italia a partire dalle zone alpine. Il fronte perturbato sarà legato ad una profonda depressione nord-atlantica, che scaverà una saccatura ad ovest dell’Italia. L’ampia onda ciclonica è destinata a spostarsi verso est, tanto da raggiungere l’Italia nell’utimo weekend d’agosto, provocando un autentico sconquasso sul Mediterraneo Centrale. Correnti d’aria molto fresca saranno sospinte verso sud lungo l’asse della saccatura e si scontreranno con l’aria molto più calda ed umida presente in sede ... Leggi su meteogiornale

TNannicini : Scacco matto al populismo #IoVotoNO #Referendum @fnicodemo ?? - bertolire : RT @TNannicini: Scacco matto al populismo #IoVotoNO #Referendum @fnicodemo ?? - tobiamc : RT @TNannicini: Scacco matto al populismo #IoVotoNO #Referendum @fnicodemo ?? - ausoloda : Scacco matto al coronavirus - antoluigi54 : RT @TNannicini: Scacco matto al populismo #IoVotoNO #Referendum @fnicodemo ?? -

L’Estate sembra davvero al capolinea! Sono sempre più evidenti gli indizi che trapelano dai centri meteo, in merito al peggioramento che si scatenerà sul finire della settimana. Una perturbazione, ben ...

Basta derive populiste. Nicodemo spiega perché voterà No al referendum

Il taglio dei parlamentari è figlio della narrativa anti-casta che vuole la politica più debole e quindi maggiormente subordinata ad altri soggetti. È tempo di invertire questo processo. Votare No sig ...

