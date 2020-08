Saviano, il mistero sui 52mila euro delle spazzatrici. Si infiamma la campagna elettorale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSaviano (Na) – L’incuria del territorio è una situazione critica a Saviano, ragion per cui Giuseppe Allocca, candidato al consiglio comunale nella lista Progetto in Comune ha deciso di fare un accesso agli atti e un esposto alla Corte dei Conti per scoprire che fine hanno fatto le attrezzature finanziate al Comune di Saviano per tale scopo dalla Città Metropolitana con 52 mila euro. “L’emergenza ambientale di Saviano è una priorità del programma di Vincenzo Simonelli candidato sindaco di Saviano”, spiega Giuseppe Allocca che si schiera in sui sostegno, “per questo nel programma abbiamo posto attenzione per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, la pulizia delle strade e ... Leggi su anteprima24

