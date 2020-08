Sarah Harding, rivelazione scioccante della cantante e attrice: “Ho il cancro” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo quasi due anni di silenzio, Sarah Harding è tornata a postare su Instagram per spiegare il perché della sua assenza. Divenuta famosa in Gran Bretagna ed in tutto il mondo agli inizi degli anni 2000 con il gruppo ‘Girls Aloud‘, la cantante inglese Sarah Harding negli ultimi anni è scomparsa dai riflettori. Improvvisamente l’artista … L'articolo Sarah Harding, rivelazione scioccante della cantante e attrice: “Ho il cancro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MrRavenbridge : Sconvolto per quello che sta passando Sarah Harding delle Girls Aloud. Non avrei mai pensato che potesse esserci un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Harding Sarah Harding, rivelazione scioccante della cantante e attrice: “Ho il cancro”

Dopo quasi due anni di silenzio, Sarah Harding è tornata a postare su Instagram per spiegare il perché della sua assenza. Divenuta famosa in Gran Bretagna ed in tutto il mondo agli inizi degli anni 20 ...

Sarah Harding sul red carpet dei BAFTA Awards

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Dopo quasi due anni di silenzio, Sarah Harding è tornata a postare su Instagram per spiegare il perché della sua assenza. Divenuta famosa in Gran Bretagna ed in tutto il mondo agli inizi degli anni 20 ...09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...