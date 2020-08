San Martino V.C, evade dai domiciliari: 25enne finisce in carcere (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno dato esecuzione al decreto, che disponeva la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, emesso dal Tribunale di Benevento nei confronti di un 25enne. Tale provvedimento è scaturito a seguito di denuncia per il reato di evasione: all’esito di un controllo eseguito dai Carabinieri, il giovane veniva sorpreso fuori dall’abitazione statuita per i domiciliari. La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare. Successivamente alla notifica del provvedimento, il 25enne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi ... Leggi su anteprima24

