Samuel sposta il tour, un membro del suo staff ha il Covid-19: “Fermarsi era doveroso per garantire la salute di tutti, ripartiamo a breve” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Attimi di preoccupazione per Samuel dei Subsonica e il suo team di lavoro. Cinque giorni fa l’artista aveva comunicato con un post sui social i motivi per cui ha dovuto sospendere improvvisamente le date previste del suo tour “Golfo Mistico” con date tutte riprogrammate a settembre: “Un membro dello staff – aveva scritto Samuel – ha un po’ di febbre da qualche giorno. In attesa dell’esito degli accertamenti, e per precauzione, siamo in auto-quarantena e dobbiamo sospendere gli appuntamenti di questo weekend”. Proprio oggi arriva l’aggiornamento con la notizia dell’esito negativo dei suoi accertamenti. “Fermarsi era doveroso, – ha comunicato il componente dei Subsonica – ma tra qualche giorno potremo ... Leggi su ilfattoquotidiano

