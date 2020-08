Samuel Peron positivo al Covid-19. Aveva lavorato in Sardegna (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le prove di Ballando Con le Stelle sono state sospese. Infatti un ballerino della trasmissione, Samuel Peron, è risultato positivo (ma asintomatico) al tampone. In un primo momento sembrava che anche la sua partner, Rosalinda Celentano, fosse positiva, ma la notizia si è rivelata senza fondamento. Milly Carlucci ha commentato la notizia sui social del programma che sarebbe dovuto partire (o partirà) il 12 settembre: 26 agosto 2020 15:59. Leggi su blogo

Tocca a Milly Carlucci oggi fare chiarezza su quello che è successo nelle ultime ore durante le prove per la quindicesima edizione di Ballando con le stelle. E Milly, come sempre, ci mette la faccia.Samuel Peron è risultato positivo al Covid-19 e la Rai, nel rispetto del protocollo di sicurezza, ha sospeso le prove di Ballando con le stelle per due giorni. Lo show condotto da Milly Carlucci era g ...