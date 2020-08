Salvini lancia l'allarme sui ricoverati nelle terapie intensive, "ma non fare terrorismo" (Di mercoledì 26 agosto 2020) In molti accusano Matteo Salvini di sfiorare il negazionismo e di non prestare attenzione alle norme basilari per contenere il Covid-19. Oggi addirittura il sindaco di Mastella ha annunciato che il leader della Lega sarà multato per non aver indossato la mascherina durante un evento a Benevento. Salvini, però non guarda in faccia a nessuno, e anzi mette in guardia su quanto sta accadendo in questi giorni: "In questo momento - scrive su Twitter - i ricoverati in terapia intensiva per il virus sono 69. Dato da considerare. Giusto mantenere alta l'attenzione e rispettare le regole, ma terrorizzare il Paese non serve a molto". Leggi su iltempo

Isolamente1 : Italy at a crossroads as fears grow of Covid-19 second wave - LifeInEurope1 : @pbecchi L'uomo libero è quello intellettualmente onesto. Il ministro lancia un messaggio di prudenza, così si salv… - AntoTavolieri : Prima lancia la sfida,poi scappa...per un impegno preso con la D'Orso....una preghiera in diretta ! - infoitinterno : Salvini lancia Minicuci: «Modello Genova diventi modello Reggio» - newzit : #CALABRIA #Salvini lancia Minicuci: «Modello Genova diventi modello Reggio» -