Salvini: “Gregoretti: -50 giorni al processo, -48”. Ma nel conto alla rovescia salta il 49 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Salvini, il conto alla rovescia senza il numero 49 Sul profilo twitter di Matteo Salvini è in corso il conto alla rovescia dei giorni che mancano al processo per il caso Gregoretti, la cui prima udienza è fissata per il 3 Ottobre 2020 presso il Tribunale di Catania. “Fra 45 giorni verrò processato in Tribunale a Catania per “sequestro di persona”, rischio 15 anni di galera per aver difeso i confini, la sicurezza e l’onore dell’Italia. Paura non ne ho, anzi sono orgoglioso di quello che ho fatto. Qualcuno di voi verrà a farmi compagnia?”, si chiede Salvini sulla sua pagina, segnando ogni 24 ore un giorno in meno al ... Leggi su tpi

