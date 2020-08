Salvini a Benevento senza mascherina, il sindaco: “Sarà multato” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Salvini a Benevento senza mascherina: provvedimenti in arrivo per il leader della Lega. Come riferito dal sindaco Clemente Mastella, infatti, il politico e i suoi sostenitori saranno multati per non aver rispettato le norme anti Covid-19. Giorni di campagna elettorale in Campania quest’oggi per Matteo Salvini, con non pochi problemi per il leader della Lega. … L'articolo Salvini a Benevento senza mascherina, il sindaco: “Sarà multato” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

