Salerno, Salvini inaugura la nuova sede della Lega: contestazioni e selfie con i fan (Di mercoledì 26 agosto 2020) “La Campania non si Lega. Il Sud non dimentica le offese”. È lo striscione con cui un gruppo di contestatori ha accolto Matteo Salvini al suo arrivo in piazza Malta a Salerno dove il segretario federale della Lega ha partecipato all’inaugurazione della sede del partito. “Salerno non si Lega”, “Torna in Padania” e il coro “Buffone, buffone” le frasi rivolte dai contestatori al leader leghista che ha comunque concesso selfie ai sostenitori che lo hanno atteso dinanzi all’ingresso del palazzo che ospita la sede. All’uscita Salvini ha risposto alle offese lanciando con la mano baci all’indirizzo ... Leggi su ildenaro

LegaSalvini : ?? #Salvini: In diretta da Salerno con tutta la squadra della Lega per le elezioni regionali della Campania, per me… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Salerno, milioni di euro di soldi pubblici buttati dal signor De Luca in un ospedale Covid mai inaugura… - eleaugusta : RT @StefanoCaldoro: Con Salvini e la Lega a Salerno. Qui uno scandalo nazionale con soldi sprecati per un ospedale Covid mai partito. Un pr… - Larsenalea : RT @magicaGrmente22: Chissà in che modo contribuiscono. Striscioni e cori, contestazione per Salvini a Salerno - magicaGrmente22 : Chissà in che modo contribuiscono. Striscioni e cori, contestazione per Salvini a Salerno -