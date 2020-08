Rugby. Lamaro dopo la paura già al lavoro: 'Se ho retto a un urto così...' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: #Rugby. #Lamaro dopo la paura già al lavoro: “Se ho retto a un urto così...” @BenettonRugby @Federugby - Gazzetta_it : #Rugby. #Lamaro dopo la paura già al lavoro: “Se ho retto a un urto così...” @BenettonRugby @Federugby… - BenettonRugby : ?? Lo staff medico del #BenettonRugby ha rilasciato il seguente aggiornamento sulle condizioni fisiche del giocatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Lamaro

OnRugby

TREVISO - Era uscito anzitempo dal campo lo scorso venerdì in occasione della gara di Guinness PRO14 contro le Zebre Rugby Club. Dopo gli esami strumentali eseguiti nella giornata di sabato, ieri matt ...Michele Lamaro, terza linea-ala del Benetton Treviso, non ha subito lesioni ai legamenti del ginocchio destro e di conseguenza non sara' operato. Questo l'esito degli esami strumentali a cui si e' sot ...