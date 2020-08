Ruba sedie al bar e tenta il “cavallo di ritorno”: arrestato 39enne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano D’Arco (Na) – Un uomo residente a Sant’Anastasia è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Nola su richiesta della locale Procura: ora in carcere, dovrà rispondere di tentata estorsione e furto aggravato. Il 39enne infatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è accusato di aver Rubato delle sedie da un bar di Pomigliano D’Arco il 19 agosto scorso. Per riconsegnarle all’attività, avrebbe chiesto il cosiddetto “cavallo di ritorno”, pretendendo denaro in cambio. L'articolo Ruba sedie al bar e tenta il “cavallo di ritorno”: arrestato ... Leggi su anteprima24

ObiettivoN : Ruba le sedie di un bar di Pomigliano d’Arco e chiede soldi per la restituzione: arrestato 39enne di Sant’Anastasia… - NapoliToday : #Cronaca Pomigliano, ruba sedie dai tavolini di un bar e poi contatta il titolare per il cavallo di ritorno… - RedazioneTvcity : Ruba sedie di un bar per chiedere il 'cavallo di ritorno' - - ottopagine : Ruba sedie di un bar e tenta un 'cavallo di ritorno' #PomiglianodArco -