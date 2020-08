Rottura Messi-Barcellona, il ds Planes sicuro: “lottiamo perchè continui” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La decisione di Leo Messi di dire addio al Barcellona ha lasciato tutti senza parole. Se in tantissimi si aspettavano che l’argentino avrebbe preso questa decisione, tanti altri, invece, erano certi che non avrebbe lasciato la società blaugrana. David Ramos/Getty ImagesA parlare della situazione, oggi, è stato il ds Planes: “se la decisione di Messi è irreversibile? Non prevediamo alcun tipo di uscita a livello contrattuale perché vogliamo che rimanga. Il futuro che ci attende è positivo. Leo ha dato tanto al Barça, è un matrimonio che ha dato tanto e che ha regalato tante gioie ai tifosi. Noi dobbiamo lottare perché continui. Ora dobbiamo lavorare molto per trovare la migliore soluzione a questa situazione. Questo non è un argomento tra ... Leggi su sportfair

