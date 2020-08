Romina Power conquistata dalla nuora, felice della fidanzata di suo figlio Yari (Foto) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lei è Thea Crudi ed è la nuora di Romina Power e Al Bano, la fidanzata del figlio Yari. Qualche Foto sul profilo social e poi i commenti di Romina Power che elogiano la bella e dolce artista. L’arte resta in famiglia e a 47 anni Yari Carrisi sembra avere trovato il vero amore. E’ una storia d’amore che non è nata da molto ma di certo per la nuova coppia sembra sia un’estate indimenticabile. Il secondogenito di Al Bano e Romina Power sta vivendo un amore unico e la sua mamma a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato questi mesi per lei molto particolari, dolci e amari allo stesso tempo. L’addio alla sorella Taryn ha lasciato un vuoto ... Leggi su ultimenotizieflash

GINA32451015 : RT @Faraone2016: “Il toro Casimiro cerca casa”, appello social di Romina Power - 1970valerio : RT @Faraone2016: “Il toro Casimiro cerca casa”, appello social di Romina Power - massimo4951 : RT @Faraone2016: “Il toro Casimiro cerca casa”, appello social di Romina Power - CRizzetti : RT @KyriakosJabo: Gli attivi si credono Albano e i passivi si dividono in chi fa Romina Power e chi Loredana Lecciso... - SorryNs : RT @Faraone2016: “Il toro Casimiro cerca casa”, appello social di Romina Power -