Roma, su Dzeko c'è sempre la Juve che nel frattempo ha offerto Khedira: c'è un ostacolo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo l'arrivo di Pedro e in attesa di risolvere la questione attacco, i giallorossi ragionano su Sami Khedira, proposto dai bianconeri Leggi su 90min

MarioGiunta : Juventus, Pirlo vuole Dzeko, ma per la Roma è incedibile. ???? @SkySport #juventus #roma - angusiang : RT @augustociardi75: Se proprio non vi sono bastati oltre 100 gol in 5 stagioni, il fatto che ogni estate club come #Juventus e #Inter cerc… - zazoomblog : Calciomercato Roma: Smalling Dzeko Pau Lopez... - #Calciomercato #Roma: #Smalling #Dzeko - dayfootball1981 : #dzeko 'E infine manca il vice-Dzeko, il centravanti che possa dare il cambio al bosniaco nei momenti in cui Edin a… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Da Smalling a Dzeko: Roma, un mercato con tre “X” e i gioielli da difendere #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dzeko Da Smalling a Dzeko: Roma, un mercato con tre "X" e i gioielli da difendere La Gazzetta dello Sport Roma, su Dzeko c'è sempre la Juve che nel frattempo ha offerto Khedira: c'è un ostacolo

E in caso d'addio servirebbe un grande nome per sostituirlo: in primis la Roma aveva scelto Milik, ma le richieste del Napoli restano alte nonostante la scadenza. Intanto il cartellino di Dzeko è ...

Roma, Fonseca non ci sta: i motivi della tensione con la società

ROMA - La delusione in un silenzio. Paulo Fonseca è molto infastidito dall’incertezza che avverte sul suo futuro all’interno della Roma. Non lo dirà mai, perché ha uno stile di comunicazione opposto a ...

E in caso d'addio servirebbe un grande nome per sostituirlo: in primis la Roma aveva scelto Milik, ma le richieste del Napoli restano alte nonostante la scadenza. Intanto il cartellino di Dzeko è ...ROMA - La delusione in un silenzio. Paulo Fonseca è molto infastidito dall’incertezza che avverte sul suo futuro all’interno della Roma. Non lo dirà mai, perché ha uno stile di comunicazione opposto a ...