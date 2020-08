Roma, studente fuorisede di 27 anni precipita dalla finestra del settimo piano: è gravissimo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un volo di molti metri e lo schianto nel cortile condominiale. Uno studente fuorisede è stato soccorso all'alba in gravissime condizioni nel cortile di un palazzo di via Scandriglia, nella zona di ... Leggi su leggo

"Stavamo facendo una spaghettata", hanno raccontato gli amici dello studente 27enne precipitato all'alba da una finestra al settimo piano di una palazzina in via Scandriglia, nella zona di viale Libia ...Un volo di molti metri e lo schianto nel cortile condominiale. Uno studente fuorisede è stato soccorso all'alba in gravissime condizioni nel cortile di un palazzo di via Scandriglia, nella zona di via ...