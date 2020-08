Roma, studente cade dal settimo piano: gravissime le sue condizioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Shock nel Quartiere Africano di Roma: alle prime luci dell’alba, uno studente di 27 anni è caduto dal settimo piano di un palazzo, finendo nel cortile condominiale interno. Trasportato d’urgenza in ospedale, gravissime le sue condizioni. Drammatico l’episodio che si è verificato questa mattina nella Capitale. Uno studente universitario fuori sede – del quale non … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Adnkronos : #Roma, studente precipita da settimo piano: è grave - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: SI SCHIANTA AL SUOLO DOPO UN VOLO DI 30 METRI Choc a #Roma. #Studente precipita dal settimo piano. È gravissimo. htt… - ChiodiDonatella : SI SCHIANTA AL SUOLO DOPO UN VOLO DI 30 METRI Choc a #Roma. #Studente precipita dal settimo piano. È gravissimo. - carmen021310768 : Un altro studente universitario si è buttato giù dal balcone. Il massacro deve finire. L'università non può costare… - nonela_radio : Roma, studente precipita dal settimo piano -

E' precipitato dal settimo piano della sua abitazione in viale Libia uno studente di 27 anni. E' accaduto questa mattina, intorno alle 5:30. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime – è ...