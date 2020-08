Roma, stretta dei Carabinieri contro i furti: bloccati 4 ladri nel giro di poche ore (Di mercoledì 26 agosto 2020) In poche ore, nel corso dei mirati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori presso le fermate bus e metro e a bordo dei mezzi pubblici, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno bloccato quattro persone, due arrestate e due denunciate, con l’accusa di furto aggravato in concorso. I fatti Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato due cittadini peruviani, di 51 e 48 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi dopo aver derubato una 14enne di Albano Laziale, del suo I-Phone. La giovane custodiva il costoso cellulare nello zaino, che portava al seguito, mentre attendeva la metropolitana sulla banchina della fermata Barberini. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta

