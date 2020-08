Roma. Si rifiuta di indossare la mascherina, rompe la mano a un agente e ne ferisce altri due: arrestato 22enne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ieri sera intorno alle 22:00 un cittadino di nazionalità italiana di 22 anni è stato arrestato a Fontana di Trevi per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i costanti controlli nell’area antistante il monumento, ha invitato il ragazzo a indossare la mascherina a causa dell’alto numero delle persone presenti in quel momento. Il giovane in un primo momento si è rifiutato e, quando gli agenti del I Gruppo Centro “ex Trevi” lo hanno avvicinato per chiedergli i documenti, ha reagito tentando di sottrarsi al controllo con una tale violenza che uno degli operatori, nel bloccarlo, ha riportato la frattura di una mano. Leggermente feriti anche altri due ... Leggi su ilcorrieredellacitta

La Juventus saluterà Gonzalo Higuain, come annunciato anche ieri da Andrea Pirlo in conferenza. L'argentino è arrivato alla fine, definitiva, della sua avventura in bianconero dopo 66 gol in 149 prese ...

Ieri sera intorno alle 22:00 un cittadino di nazionalità italiana di 22 anni è stato arrestato a Fontana di Trevi per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Una pattuglia della Polizia ...