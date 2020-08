Roma, riparte la stagione: ben 35 i convocati. Ci sono Schick e Pastore (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma - Una lunghissima lista di convocati, 35 calciatori, di cui almeno un terzo da piazzare sul mercato per alleggerire il monte ingaggi lievitato in maniera preoccupante negli ultimi due anni. La ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Roma riparte

Corriere dello Sport.it

Secondo Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, la vera rivoluzione in casa di una Roma da “stabilizzare” economicamente sarà riferita alle cessioni piuttosto che agli acquisti… Solo Zaniolo e Pellegri ...Calciomercato Roma, ecco le quote dei principali bookmaker sui trasferimenti in entrata e uscita del club giallorosso. Non mancano le sorprese. Quando ci sono soldi di mezzo, è difficile ci siano gran ...