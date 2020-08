Roma, rifiuta di mettere la mascherina e reagisce con violenza agli agenti: arrestato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ha rifiutato di mettere la mascherina e reagito con violenza agli agenti della Polizia locale che lo invitano a indossarla a causa dell’alto numero di persone presenti nell’area. Così un uomo Romano è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di un 22enne che martedì sera si trovava nei pressi di Fontana di Trevi. Il giovane è in stato di fermo in attesa del processo per direttissima. All’invito degli agenti a indossare la mascherina il giovane in un primo momento si è rifiutato e, quando i vigili del I Gruppo Centro “ex Trevi” lo hanno avvicinato per chiedergli i documenti, ha reagito tentando di ... Leggi su ilfattoquotidiano

