Roma, preso il giovane centrocampista Martin Vetkal dal Kalev Tallin (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Roma ha annunciato l'ingaggio del giovane centrocampista estone Martin Vetkal, classe 2004, dal Kalev Tallin La Roma guarda in ottica futura. La società giallorossa ha infatti annunciato l'ingaggio di Martin Vetkal, giovane centrocampista estone classe 2004, dal club Kalev Tellin. Il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2023 e andrà a giocare nelle giovanili della Roma. L'operazione è stata condotta dalla Fisher Sport di Alessandro Pezzoli, Fabio Dall'Ara e Stefano Bevoni. La società giallorossa spera che Vetkal possa avere un gran futuro.

siamo_la_Roma : ?? Altro colpo in prospettiva della #ASRoma ? Preso il giovane #Vetkal ???? Centrocampista estone classe 2004 - JantasOO : RT @PagineRomaniste: Nuovo colpo per la Roma: preso il giovane #Vetkal #ASRoma #calciomercato - PagineRomaniste : Nuovo colpo per la Roma: preso il giovane #Vetkal #ASRoma #calciomercato - romaforever_it : Calciomercato Roma, preso il giovane Martin Vetkal - LAROMA24 : Calciomercato Roma: preso il classe 2004 Martin Vektal #AsRoma -

