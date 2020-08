Roma, notte di follia: rifiuta la mascherina, agente ferito (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, rifiuta la mascherina e ferisce un vigile urbano al quale avevo opposto resistenza. notte di follia nella capitale con un giovane arrestato Si rifiuta di mettere la mascherina, ma finisce male per il ragazzo. Questa notte a Roma, vicino alla fontana di Trevi, un giovane di ventidue anni è stato arrestato con le accuse di resistenza, oltraggio e lesioni a un pubblico ufficiale. La pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale stava compiendo il solito giro per controllare il rispetto delle norme anticovid. Gli agenti hanno poi notato un giovane che non aveva la mascherina ed è stato invitato a indossarla per l’alto numero di persone presenti in ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Roma notte Paura in alcune zone di Roma, misterioso boato nella notte: terremoto o boom sonico? Meteo Web Caso Cucchi, 14 dicembre processo d'Appello per i carabinieri

Prenderà il via il prossimo 14 dicembre il processo d’Appello per la morte di Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini di Roma. A dieci an ...

Jacob Blake crivellato dalla polizia Usa, 2 morti e un ferito dopo le proteste

Roma, 26 ago. (askanews) – Due persone morte e una terza è rimasta ferita in modo grave, ma non in pericolo di vita, in una sparatoria scoppiata la scorsa notte a Kenosha, in Wisconsin, nel corso dell ...

