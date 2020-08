Roma, i convocati per il ritiro: presenti Pedro, Florenzi e Schick (Di mercoledì 26 agosto 2020) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il ritiro pre stagione Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro pre stagione che comincerà dopo i tamponi effettuati a Trigoria giovedì 27 agosto. Ci sono anche Florenzi e Schick, di rientro dai prestiti. C’è Pedro, neo acquisto giallorosso. Mirante si unirà alla squadra una volta accertata la negatività al Covid-19. Mirko Antonucci Pietro Boer Devid Bouah Riccardo Calafiori Ante Coric Bryan Cristante Amadou Diawara Edin Dzeko Federico Fazio Alessandro Florenzi Roger Ibanez Juan Jesus Rick Karsdorp Justin Kluivert Aleksandar Kolarov Pau Lopez Gianluca ... Leggi su calcionews24

