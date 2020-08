Roma, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia: presunti favori ai clan calabresi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sembrava essere una direttrice attenta e sempre rispettosa e ligia delle regole Maria Carmela Longo, la funzionaria che si occupava della sezione femminile del carcere di Rebibbia a Roma. Ma a quanto pare non è così per i magistrati della procura antimafia di Reggio Calabria. Come riporta Repubblica, la donna è accusata dai magistrati della procura antimafia di Reggio Calabria di concorso esterno. Per lei sono stati chiesti e ottenuti gli arresti domiciliari. Secondo i magistrati è stata proprio la direttrice ad aver fatto ‘favori’ ai boss detenuti nel carcere di San Pietro, Reggio Calabria. Permessi, incontri, concessioni eccezionali. Nell’occhio del ciclone ci sarebbero anche alcuni agenti penitenziari che avrebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta

repubblica : Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia [di ALESSIA CANDITO] [aggiornamento delle… - repubblica : Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia - slvrmg : RT @repubblica: Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia [di ALESSIA CANDITO] [aggiornamento delle 08:54]… - SteMas71 : RT @repubblica: Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia [di ALESSIA CANDITO] [aggiornamento delle 08:54]… - avvvitalemario : RT @repubblica: Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia [di ALESSIA CANDITO] [aggiornamento delle 08:54]… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arrestata Spaccio a Roma, blitz anti droga tra San Basilio e via Labicana: 15 arresti RomaToday Due arresti per tentato furto

Roma – Due arresti della polizia,in poche ore, per tentato furto a Roma. In via Pietro Bembo, nel quartiere Primavalle, un 19enne è stato fermato per tentato furto in appartamento. Il giovane e’ stato ...

Coronavirus: dalla caserma dei migranti ai focolai in azienda, a Treviso riesplodono i contagi

Registrati 62 nuovi casi: si tratta per più della metà (38) di familiari dei lavoratori dell’azienda Aia di Vazzola, gli altri 24 sono invece persone che hanno avuto contatti con malati di altri focol ...

Roma – Due arresti della polizia,in poche ore, per tentato furto a Roma. In via Pietro Bembo, nel quartiere Primavalle, un 19enne è stato fermato per tentato furto in appartamento. Il giovane e’ stato ...Registrati 62 nuovi casi: si tratta per più della metà (38) di familiari dei lavoratori dell’azienda Aia di Vazzola, gli altri 24 sono invece persone che hanno avuto contatti con malati di altri focol ...