Risultati Preliminari Europa League, tutto facile per il Niedercorn (Di mercoledì 26 agosto 2020) Risultati Preliminari Europa League – La nuova edizione dell’Europa League ha già preso il via. Dopo il turno eliminatorio, si gioca la prima fase preliminare, nella quale sono coinvolte diverse squadre di un discreto livello: dal Rosenborg alla Steaua Bucarest (FCSB) fino al Partizan Belgrado. Si inizia a fare sul serio, da questo turno preliminare verrà fuori anche l’avversaria del Milan. Di seguito il programma completo. MARTEDI’ ore 18:00Riteriai (Ltu)-Derry City (Nir) 3-2 dts (2-2) MERCOLEDI’ ore 18:30Progres Niedercorn (Lux)-Zeta (Mne) 3-0 GIOVEDI’ ore 16:00 K. Almaty (Kaz)-Noah (Arm) Ordabasy (Kaz)-Botosani (Rou) Ventspils (Lat)-Dinamo-Auto (Mda) ore 16:30 Borac Banja Luka (Bih)-Sutjeska (Mne) Nomme Kalju ... Leggi su calcioweb.eu

