Ripresa scuole, turni ridotti alle materne: genitori infuriati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo l'estate si torna a scuola. L'apertura di queste sta dilagando in un grande dibattito con i genitori che si rifiutano di accettate una riduzione degli orari scolastici La riapertura delle scuole, in modo particolare di quelle materne, è finito al centro di dure critiche da parte dei genitori. Oltre alle varie precauzioni che verranno …

agorarai : 'C'è una data certa della riapertura delle scuole, stiamo prendendo tutti i provvedimenti per garantire la ripresa… - Mov5Stelle : 'L'inizio dell'anno scolastico non è a rischio: abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole, è una… - canaledieci : Ripresa #nidi e #scuole dell’infanzia: i dettagli - morry74 : Servizi educativi e scuole per l’infanzia, dal 1 settembre è consentita la ripresa delle attività - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Troppi docenti positivi ai tamponi. In diverse scuole la ripresa è a rischio -