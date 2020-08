Ripresa economica incerta, la Germania stanzia altri 10 miliardi per i lavoratori e proroga il “divieto di fallire” (Di mercoledì 26 agosto 2020) In Germania, i partiti del governo hanno trovato l’accordo per l’estensione delle misure di sostegno contro l’impatto economico del coronavirus. Sono stati stanziati altri 10 miliardi di euro che serviranno innanzitutto a finanziare il prolungamento di un regime di lavoro a orario ridotto, il pagamento dell’equivalente tedesco della nostra Cig, i sussidi per i lavoratori rimasti senza lavoro. I datori di lavoro che si iscrivono al regime entro la fine dell’anno possono beneficiare di un periodo di 24 mesi, anziché 12. E’ stata anche decisa la proroga del congelamento delle regole sulle insolvenze aziendali. Una misura contesta da molti economisti che la vedono come un artificioso “divieto di fallire” che tiene in vita le cosiddette ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Allarme di #Confcommercio: #consumi indietro di 25 anni, a rischio la ripresa economica #ANSA - Decollanz : .@ecereda, ad #IBM Italia: investimenti in #innovazione accelerano ripresa economica; mancanza #skill adeguate fren… - Massimomoscare4 : RT @ansaeuropa: EU DATA NEWS HUB ???? ???? Tutti i punti dello storico accordo per finanziare le politiche dei singoli Paesi per la ripresa dal… - Amaicoleit : @DarkLadyMouse Beh ci sono vacanze fatte per il trekking, la natura, il relax, il mare, la cultura senza per forza… - FStanelli : RT @avivainv_it: Nella nostra ultima House View del Terzo Trimestre 2020, esploriamo le prospettive di ripresa economica con il sollevament… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa economica Ripresa economica incerta, la Germania stanzia altri 10 miliardi per i lavoratori e proroga il “divieto… Il Fatto Quotidiano T. Rowe Price: high yield, i piu' colpiti dalla crisi guideranno la ripresa - PAROLA AL MERCATO

di Mike Della Vedova* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ago - Dopo un notevole allargamento durante il sell-off della scorsa primavera legato al coronavirus, gli spread dei bond high yield s ...

Calcolo delle emissioni: in Australia, sottovalutate le fuoriuscite di metano

(Rinnovabili.it) – A quanto pare, la contabilità australiana dei gas a effetto serra sottostima le emissioni nazionali di circa il 10%. Ciò sarebbe dovuto al mancato riconoscimento dell’impatto delle ...

di Mike Della Vedova* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 ago - Dopo un notevole allargamento durante il sell-off della scorsa primavera legato al coronavirus, gli spread dei bond high yield s ...(Rinnovabili.it) – A quanto pare, la contabilità australiana dei gas a effetto serra sottostima le emissioni nazionali di circa il 10%. Ciò sarebbe dovuto al mancato riconoscimento dell’impatto delle ...