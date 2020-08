“Ripigliamoci quello che è nostro”. Il candidato di De Luca cerca voti citando Gomorra (video) (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Mo’ ci ripigliamo tutto quello che è nostro…”, dice Ciro Attanasio, esordendo nel video elettorale che ne annuncia la scesa in campo con la lista “+Campania in Europa, De Luca presidente”, al fianco del governatore uscente. Una frase estratta direttamente da una scena di Gomorra, la serie tv nella quale il boss Pietro Savastano annunciava un ritorno in grande stile (video). Quella frase apre una campagna elettorale nella quale tutto, evidentemente, è lecito, anche quei riferimenti a Gomorra “casuali” che Ciro Attanasio, nel video e nel post pubblicato su Fb, non esita a definire così. “Puramente casuali”, per l’esattezza. Se scherza, non si capisce. Se fa sul serio, il messaggio ... Leggi su secoloditalia

