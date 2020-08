Rimini: la defunta fa il dito medio sul manifesto funebre. La foto diventa virale sul web (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rimini: spunta un manifesto funebre con la foto della defunta che fa il dito medio È diventata virale sul web la foto di un manifesto funebre apparso a Rimini, che ritrae una defunta mentre fa il dito medio. Pubblicata sulla pagina Facebook “Matti di Rimini”, l’istantanea in breve tempo ha ottenuto migliaia di like condivisioni e centinaia di commenti. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, il manifesto funebre è stato affisso a Spadarolo, in provincia di Rimini, dove la donna, una 84enne, è venuta a ... Leggi su tpi

