RILEGGI LIVE - Osimhen: "Scettico per il razzismo in Italia, ma Napoli non è così! Quanto amore...", Giuntoli: "Lo seguo da 4 anni!", Rrahmani: "Non me l'aspettavo..." (Di mercoledì 26 agosto 2020) 15.37 - Termina la conferenza stampaOsimhen, ti hanno detto della rivalità con la Juventus e che con un gol entri nel cuore dei tifosi? "Sì, me l'hanno detto, poi ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi e mi piace rispondere. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Osimhen: 'Scettico per il razzismo in Italia, ma Napoli non è così! Quanto amore...', Giuntoli: 'Lo… - zazoomblog : RILEGGI LIVE - Castel di Sangro day 2: lavoro fisico poi interminabile esercitazione su pressione alta e uscita dif… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 2: lavoro fisico, poi interminabile esercitazione su pressione alta e uscita d… - antonio_gaito : RILEGGI LIVE - #ADL: 'Ci sono avvoltoi, a queste cifre non parte nessuno!', #Gattuso: 'Obiettivo Champions, la nost… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - ADL: 'Ci sono avvoltoi, a queste cifre non parte nessuno!', Gattuso: 'Obiettivo Champions, la nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : RILEGGI LIVE RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 2: lavoro fisico, poi interminabile esercitazione su pressione... Tutto Napoli De Laurentiis e Gattuso in conferenza stampa

Ultime calcio Napoli - Al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, alle ore 15, ci sarà la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, e di Gennaro Gattuso, allenatore ...

RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 2: lavoro fisico, poi interminabile esercitazione su pressione alta e uscita difensiva

19.00 - Boato per Osimhen che a mille all'ora spinge l'azione dopo l'uscita difensiva, apre sull'esterno e poi in scivolata la va a chiudere. 18.55 - La squadra che imposta l'azione non ha la porta al ...

Ultime calcio Napoli - Al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, alle ore 15, ci sarà la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, e di Gennaro Gattuso, allenatore ...19.00 - Boato per Osimhen che a mille all'ora spinge l'azione dopo l'uscita difensiva, apre sull'esterno e poi in scivolata la va a chiudere. 18.55 - La squadra che imposta l'azione non ha la porta al ...