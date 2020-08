Riapertura scuola a Napoli, piano anti-covid: trasporti per studenti e orari differenziati (Di mercoledì 26 agosto 2020) Napoli. In vista della Riapertura della scuola a settembre, il Comune di Napoli ha messo a punto un piano per tentare di garantire distanziamento sociale e scongiurare nuovi contagi tra i giovani. Riaperture scuola a Napoli, piano anti-covid: trasporti per studenti e orari differenziati Il sindaco Luigi de Magistris, in una intervista a La7 , … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - NicolaPorro : Il sistema scolastico è ormai fuori controllo mentre al ministero dell’Istruzione vige ancora il caos. Ci racconta… - Agenzia_Ansa : #Scuola, #Azzolina: +70mila tra prof e Ata per la #ripartenza'. #Arcuri: ' Da venerdì distribuzione dei #banchi mo… - midnightsilvia : RT @ivocamic: #FAMIGLIA INTERA SEQUESTRATA IN CASA DALLA #ASL per contatto sospetto in attesa del tampone che non c'è mettendo a rischio p… - CarloStagnaro : RT @ilfoglio_it: La farsa sui banchi e la riapertura della #scuola. Cosa non torna nel metodo Arcuri. Gli affidamenti gestiti dal commissar… -