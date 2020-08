Resilienza, velocità ed etica: gli anticorpi dell’azienda futura (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quale sarà la nuova normalità? E quali saranno gli anticorpi che le aziende dovranno sviluppare per sopravvivere allo stravolgimento causato dal Covid-19? Sono le domande che ci si è posti nel webinar del progetto “Sparks of Knowledge” di Badenoch + Clark, a cui hanno partecipato Federico Fontana, Managing Director di Badenoch + Clark, Marco Taisch, professore del Politecnico di Milano e presidente del competence center del Polimi, Michele Ciavola, chief hr officer di Eldor Corporation e Alessandro Crippa, senior hr director Semea di Campari Group, moderati dal giornalista Francesco Cancellato. La prima parola d’ordine del new normal non può che essere “tecnologia”. «Abbiamo sempre visto la tecnologia come un fattore abilitatore per aumentare produttività e competitività», spiega Taisch. ... Leggi su linkiesta

