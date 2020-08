REQUIEM PER UN REFERENDUM! Per difenderci dall'ennesima "supercazzola" della politica nostrana. (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ma questo è il minimo della commedia! Il grosso sta nelle altre pieghe della faccenda! La legge per la riduzione dei parlamentari già c'è, approvata del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ... Leggi su fai.informazione

lillidamicis : Una speciale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi caratterizzerà la seconda edizione del Festival - domenica 13 sette… - fainformazione : REQUIEM PER UN REFERENDUM! Per difenderci dall’ennesima “supercazzola” della politica nostrana. “La Democrazia in… - fainfopolitica : REQUIEM PER UN REFERENDUM! Per difenderci dall’ennesima “supercazzola” della politica nostrana. “La Democrazia in… - abettine : Requiem per l'Università - FMeli_tenor : Un #Requiem speciale. Onorato di esserci. @maggiomusicale @Radio_RTC -

Ultime Notizie dalla rete : REQUIEM PER Requiem per Javier Chunga, l'infermiere morto di Covid (e senza riconoscimenti) Nuove Radici World Non c'è più una lira: la corsa all'oro dei turchi

Fuga di mezzogiorno. Dalla lira. Al Grand Bazaar di Istanbul, da settimane i negozi dei venditori di oro straripano di clienti. Nel resto del Paese la situazione è più o meno la stessa: in appena 15 g ...

La carezza del Maggio Musicale Fiorentino

Un appello a chi ha subito un lutto a causa del Coronavirus: “Permetteteci di donarvi questa carezza, questo pensiero di conforto. Niente potrà mai annientare il dolore che avete subito, ma vogliamo a ...

Fuga di mezzogiorno. Dalla lira. Al Grand Bazaar di Istanbul, da settimane i negozi dei venditori di oro straripano di clienti. Nel resto del Paese la situazione è più o meno la stessa: in appena 15 g ...Un appello a chi ha subito un lutto a causa del Coronavirus: “Permetteteci di donarvi questa carezza, questo pensiero di conforto. Niente potrà mai annientare il dolore che avete subito, ma vogliamo a ...