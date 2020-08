Repubblica: Inter al lavoro da ottobre per Messi, Zanetti scende in campo (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’Inter sogna il colpo Lionel Messi. L’addio dell’argentino al Barcellona sarebbe solamente questione di ore per quanto concerne l’ufficialità. In pole position ci sarebbe il Manchester City, ma occhio ai nerazzurri come fa sapere Repubblica: “L’Inter, dopo aver confermato Conte, ha iniziato a sognare il colpo del secolo. Lavora da ottobre 2019 alla clamorosa trattativa, ha calato la carta Zanetti, protagonista di tutte le trattative che hanno coinvolto calciatori argentini. Se Messi si liberasse a zero, la società nerazzurra sarebbe pienamente in corsa”, si legge sul quotidiano. Leggi su sportface

