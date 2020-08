Regionali Veneto, assessori uscenti e “pancia” del popolo leghista: la guerra di Salvini a Zaia è nelle liste e mira a limitare il potere del Doge (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quanto vale il “fattore Z” lo si scoprirà il 21 settembre, ultimo giorno d’estate, quando in Veneto ci sarà la conta dei voti. Non tanto per verificare se Luca Zaia sarà il vincitore delle elezioni Regionali, diventando Doge per la terza volta, ma per conoscere l’esito del vero scontro di queste elezioni, tutto interno alla Lega. Il segretario Matteo Salvini e il più amato dei governatori italiani fingono fair play e mantengono le distanze. Eppure entrambi sanno che il test servirà a pesare quel “fattore Z”, ovvero Zaia, che potrebbe cambiare i destini della Lega. È uno scontro vero, di personalità, di linea politica, di gradimento. E le liste messe in campo ne sono lo specchio. ... Leggi su ilfattoquotidiano

