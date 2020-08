Regina Elisabetta, svelato il suo segreto:”Per 15 anni non ha mai..” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Royal Family è sempre al centro del gossip e anche questa volta la protagonista della notizia trapelata è la Regina Elisabetta II. Durante un’intervista a US Food, lo chef Darren McGrady, che ha lavorato per quasi 20 anni nella cucina di Buckingham Palace, ha rivelato alcuni segreti che riguardano proprio la Regina. Il cuoco è stato in servizio nella cucina reale per 15 anni e per 4 anni ha cucinato per Lady Diana e i suoi figli, William ed Harry, fino al giorno del decesso della principessa nel 1997. Ma vediamo meglio cosa ha dichiarato. La Regina Elisabetta non ha mai mangiato la pizza Nel corso di un’intervista, l’ex chef reale ha fatto alcune rivelazioni riguardo il suo passato lavoro a corte. In ... Leggi su velvetgossip

