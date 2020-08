Referendum, Zingaretti vota sì e rilancia sulla legge elettorale (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA – “Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari. Per anni abbiamo presentato proposte di legge su questo. Per votare Si’ e far nascere il Governo abbiamo chiesto modifiche ai regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze. Tutta la maggioranza ha sottoscritto questo accordo, ora faccio un appello affinche’ sia onorato”. Lo scrive su facebook Nicola Zingaretti, che rilancia una sua intervista al ‘Corriere della sera’ in cui sottolinea che approvare ora la riforma elettorale almeno in un ramo del Parlamento non e’ impossibile. Leggi su dire

