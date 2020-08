Referendum vicino e Zingaretti rilancia: legge elettorale almeno in una Camera (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parlamentari, tuttavia per votare Si' e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche dei regolamenti parlamentari e una nuova legge elettorale, ... Leggi su tg.la7

giozomparelli : @UranoRebel @imballoionico in realtà non gli è stato fatto pagare nulla. si è contraddistinto come il più vicino al… - barbara75ferre : @S812Carlito Alla gente non importa nulla delle politiche, figurati di votare a un referendum che oltretutto può se… - simoarti3 : No rega io adesso vado in paranoia perché un gruppo di 80enni al bar discuteva di quanto fosse fondamentale votare… - RadioSoap1 : DiMaio pensa ancora di essere sul palco vicino a un triste comico che urla “vaffanculo” e che sproloquia sulle scat… - Cordeli11870198 : RT @BuompaneG: Parlano di rappresentatività, ma sono proprio gli assenteisti di professione quelli che non vogliono tagliare le poltrone.… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum vicino Referendum vicino e Zingaretti rilancia: legge elettorale almeno in una Camera TG La7 Referendum vicino e Zingaretti rilancia: legge elettorale almeno in una Camera

Mi impegno a costruire le ragioni del Si', l'accordo va onorato, dichiara in un'intervista il segretario Pd. Salvini: 'Unico a vederne l'urgenza' "Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parl ...

Basta derive populiste. Nicodemo spiega perché voterà No al referendum

Il taglio dei parlamentari è figlio della narrativa anti-casta che vuole la politica più debole e quindi maggiormente subordinata ad altri soggetti. È tempo di invertire questo processo. Votare No sig ...

Mi impegno a costruire le ragioni del Si', l'accordo va onorato, dichiara in un'intervista il segretario Pd. Salvini: 'Unico a vederne l'urgenza' "Sosteniamo da sempre la riduzione del numero dei parl ...Il taglio dei parlamentari è figlio della narrativa anti-casta che vuole la politica più debole e quindi maggiormente subordinata ad altri soggetti. È tempo di invertire questo processo. Votare No sig ...