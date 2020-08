REFERENDUM, PERCHÉ NO/-25. Siamo una bella compagnia di spiriti liberi (Di mercoledì 26 agosto 2020) È il REFERENDUM degli spiriti liberi, dei coraggiosi, degli anticonformisti, dei singoli difensori della democrazia rappresentativa. Il fronte politico del No è costituito da questo materiale umano, ed è un belvedere.È bello vedere personalità così diverse respingere le indicazioni di partito e combattere spalla a spalla una battaglia politica potenzialmente persa. Perché, diciamo la verità, i partiti ne escono male.A parte il Movimento 5 stelle, che ha tutto l’interesse a far trionfare il Sì per dimostrare che la demagogia paga ancora, chi più chi meno, tutti gli altri avrebbero un interesse opposto. Chi per affossare i Cinquestelle, chi per indebolire il governo, chi per ricondurre Di Maio e compagni a più miti consigli, chi per difendere il Parlamento, ... Leggi su huffingtonpost

fleinaudi : LA VERA STORIA del #Referendum raccontata dal nostro Presidente ??@avvbenedetto? Come nasce. Chi e perché l’ha pe… - espressonline : Alberto Asor Rosa spiega perché voterà No al referendum - simonebaldelli : Io non sono particolarmente contrario ai senatori a vita, anche perché preferisco Carlo Rubbia (che ha firmato per… - GiorgiaGambino : RT @fleinaudi: LA VERA STORIA del #Referendum raccontata dal nostro Presidente ??@avvbenedetto? Come nasce. Chi e perché l’ha pensato, pr… - pdvallearno : RT @Sonni2013: @CarloCalenda @Azione_it Ref 2020:'Perché bisogna fermare i 5s'... Ref 2016: 'Perché bisogna mandare a casa Renzi' I Refere… -