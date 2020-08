Referendum – Italia in Comune, Pd scelga tra poltronismo 5s e costituzione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Referendum – Italia in Comune, Pd scelga tra poltronismo 5s e costituzione – “Italia in Comune è pronta a sostenere ogni iniziativa in difesa della rappresentanza democratica per bloccare la riforma che prevede il taglio dei parlamentari, l’ennesimo specchietto per le allodole che il populismo a Cinque Stelle vuole imporre nel Paese, con la connivenza finora silente del Pd”. Così in una nota il coordinamento nazionale di Italia in Comune. “Troviamo incomprensibile che il Partito Democratico ancora non abbia preso una posizione chiara in difesa della costituzione e principio della rappresentanza democratica. Non vorremmo che dietro a questa melina ... Leggi su romadailynews

Il Pd è pronto a "costruire le condizioni più ragionevoli alla scelta del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, ma chiede che venga "onorato l'accordo" sottoscritto dalla maggioranza che preve ...

Elezioni comunali a Macerata: cambia la geografia dei seggi elettorali

Al primo posto Narciso Ricotta con le otto liste a lui collegate elencate in questo ordine: La nostra città (23 candidati), Macerata insieme (29), Macerata Bene Comune (25), Italia Viva (24), Macerata ...

