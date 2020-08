Referendum, Crimi: “I patti li rispettiamo. Siamo disponibili a dare il nostro contributo in qualunque momento” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “L’avvicinarsi della data del Referendum sul taglio dei parlamentari ripropone contestualmente quello della legge elettorale. Su questo tema centrale il Movimento 5 Stelle si è già espresso chiaramente, più volte e a più voci: i patti li rispettiamo e Siamo disponibili a dare il nostro contributo in qualunque momento”. E’ quanto ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, commentando le dichiarazioni del leader del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Referendum, Crimi: “I patti li rispettiamo. Siamo disponibili a dare il ... Leggi su lanotiziagiornale

