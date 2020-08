Recuperati i cimeli della "Mostra della Rivoluzione fascista" (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - Gagliardetti militari, labari, bandiere delle Squadre d'azione fasciste e dei fasci di combattimento che hanno partecipato alla Marcia su Roma, il 28 ottobre 1922. Questi ed altri cimeli, molto ambiti dai collezionisti, disposti a pagare migliaia di euro, anche per un solo esemplare, sono stati in buona parte Recuperati dai militari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale nell'ambito dell'indagine avviata dalla procura di Roma sulla scomparsa dell'ingente patrimonio del Fondo "Mostra della Rivoluzione fascista", che era custodito presso l'Archivio Centrale dello Stato. A portare avanti gli accertamenti, non ancora conclusi, è stata in particolare la Sezione Antiquariato del Reparto Operativo, dopo la denuncia presentata, lo scorso mese di ... Leggi su agi

CaioGCM : RT @Agenzia_Italia: Recuperati i cimeli della 'Mostra della Rivoluzione fascista' - Agenzia_Italia : Recuperati i cimeli della 'Mostra della Rivoluzione fascista' -