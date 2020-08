Rebibbia, arrestata la direttrice. «Alleata delle ’ndrine» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nei quindici lunghi anni passati a dirigere prima il carcere di San Pietro, poi quello di Arghillà a Reggio Calabria, la direttrice Maria Carmela Longo, ora a capo della sezione femminile del penitenziario romano di Rebibbia, sarebbe stata un’Alleata dei clan. A beneficiare di favori, omissioni, trattamenti di riguardo sarebbero stati gli uomini di tutte le più importanti signorie di ’ndrangheta reggine. A partire dall’avvocato Paolo Romeo, negli anni Novanta deputato del Psdi, massone, già condannato in via definitiva per … Continua L'articolo Rebibbia, arrestata la direttrice. «Alleata delle ’ndrine» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

repubblica : Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia [di ALESSIA CANDITO] [aggiornamento delle… - repubblica : Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia - Corriere : Favori ai boss calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Arrestata la direttrice di Rebibbia: «Nel carcere di Reggio Calabria ha aiutato i boss della 'ndrangheta» - gn_negrini : Favori ai clan calabresi, arrestata la direttrice del carcere di Rebibbia -