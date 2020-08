Raiola offre Balotelli al Benevento (che però ha molte perplessità) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Qualche giorno fa, intervistato da Sky Sport, Mino Raiola ha parlato di Balotelli, annunciando trattative con due club italiani. Uno dei due è il Benevento, scrive il Mattino. “Uno dei due club italiani di cui parla Raiola è il Benevento, che fino a qualche giorno fa non aveva mostrato alcun interesse. Ma le vie del signor Mino sono infinite e allora quale occasione migliore, se non quella della trattativa con il club giallorosso per Bonaventura, per infilare nel discorso anche Balotelli? L’ipotesi SuperMario alla corte di SuperPippo per adesso rimane una suggestione. Vigorito, Inzaghi e Foggia hanno definito una lista di altre priorità per l’attacco”. Tra queste anche Llorente. “La triade ha in testa altri progetti, ma nel calcio mai ... Leggi su ilnapolista

