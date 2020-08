Raiola: «Ibrahimovic non ha rinnovato con il Milan». Slitta la firma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Raiola fa chiarezza sulla questione rinnovo di Ibrahimovic con il Milan: le parole dell’agente dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan. Ad annunciarlo è il procuratore Mino Raiola attraverso un post su Twitter. La firma dell’attaccante svedese, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare nel corso di questo fine settimana. Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - capuanogio : Figuriamoci quando ci sarà da mettere insieme i pezzi per #Domnarumma... #Raiola #Ibrahimovic #Milan - capuanogio : #Ibrahimovic a un passo dalla firma sul contratto che lo legherà al #Milan per la prossima stagione. Guadagnerà 7 m… - 100x100Napoli : Raiola smentisce il rinnovo del contratto di Ibrahimovic con il Milan - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: Caso #Ibrahimovic, #Raiola frena la fiducia del #Milan: ‘Non ha rinnovato il contratto’ -