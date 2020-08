Raffaello Tonon: ‘Costanzo mi ha cambiato la vita’ (Di mercoledì 26 agosto 2020) Raffaello Tononha dichiarato che Maurizio Costanzo, giornalista e celebre conduttore televisivo, avrebbe cambiato la sua vita. Ricordiamo come Raffaello ha esordito in tv nel ruolo di opinionista all’interno di programmi quali Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Raffaello Tonon, intervistato al settimanale Voi, ha dichiarato di aver conosciuto Maurizio Costanzo tramite una sua ex compagna di scuola, Giona Peduzzi. Come informa Sologossip.it, all’epoca in cui Tonon ha iniziato a lavorare come opinionista televisivo, era ancora un giovanissimo studente alla facoltà di giurisprudenza. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato di essere molto grato a Costanzo. Raffaello Tonon: Costanzo è il suo ... Leggi su kontrokultura

