"Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che m'immaginavo tutto...". Pazzesca foto della Incorvaia: è incredibile cosa si vede... / Guarda (Di mercoledì 26 agosto 2020) Clizia Incorvaia fa impazzire i follower su Instagram indossando un completino bianco da tennista. La fidanzata di Paolo Ciavarro sui social non sbaglia un colpo. Tra i commenti, infatti, non mancano quelli un po' impertinenti che le chiedono dettagli della sua vita di coppia. La sua galleria fotografica social pullula di immagini che fanno incetta di like. Stavolta indossa una maglia bianca senza biancheria intima che rivela e fa immaginare, molto stretta. Quasi come la ragazza della maglietta fina della canzone di Claudio Baglioni, dopo "m'immaginavo tutto...". E i fan immaginano e apprezzano. Inoltre indossa un micro gonnellino a pieghe, la coda di cavallo e occhiali da ... Leggi su liberoquotidiano

TeresaBellanova : #BreonnaTaylor viene uccisa dalla polizia mentre dormiva nella sua casa in Kentucky. Per questo @VanityFairUSA ha s… - PaolaTavernaM5S : Qualcuno dica a #Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui. Piuttosto pensasse a far… - lucianonobili : Robecchi, ormai i suoi continui insulti sono per me un motivo di orgoglio. Sono distante da tanto squallore, da tan… - Ray_pre : @Bgbarby0 Evidentemente c’è altro, a te come a tutti non deve fregare un cazzo quello che dice Quella è la sua pro… - LUCA_LUCAAAA : @guszimmerfrei Io credo che tu debba farti aiutare,ma secondo te come è tornata quella plastica a casa sua? E tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella sua Ghali dopo l’aggressione: “Quella ‘fan’ ha messo in pericolo me e mia madre Il Fatto Quotidiano Ibrahimovic e Milan, lo svedese ad un passo dal rinnovo. Doppia proposta rossonera, a lui la scelta

Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. Ci siamo quasi. La firma ancora non c’è, da parte del club continuano a predicare calma e cautela, ma il delicato lavoro di mediazione di questi giorni, ...

Vittoria, una malattia rara le ha spento il sorriso a 5 anni

ZOPPOLA - Zoppola piange la sua piccola guerriera. Vittoria Marti, 5 anni, a causa di un tumore al tronco encefalico si è spenta ieri pomeriggio, a pochi giorni dal compleanno. Per lei si erano mosse ...

Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. Ci siamo quasi. La firma ancora non c’è, da parte del club continuano a predicare calma e cautela, ma il delicato lavoro di mediazione di questi giorni, ...ZOPPOLA - Zoppola piange la sua piccola guerriera. Vittoria Marti, 5 anni, a causa di un tumore al tronco encefalico si è spenta ieri pomeriggio, a pochi giorni dal compleanno. Per lei si erano mosse ...