Quanto guadagna Leo Messi al Barcellona: stipendio e patrimonio (Di mercoledì 26 agosto 2020) La storia tra Leo Messi e il Barcellona sembra ormai essere giunta a un punto di rottura: ancora non è ufficiale, ma dalla Spagna arrivano numerose conferme. La Pulce ha detto alla società che vuole liberarsi a parametro zero, come previsto da una clausola contrattuale. Tuttavia la società catalana non è d’accordo, per la clausola afferma che questa possibilità c’è, ma andava comunicata prima del 10 giugno, al termine della stagione. Lo staff dei legali di Messi punteranno sul fatto che, a causa della pandemia, la stagione è terminata molto dopo rispetto al previsto e quindi la clausola è ancora sfruttabile. Si rischia di andare in tribunale, insomma, di tirarla per le lunghe. Ma certamente sarà una telenovela di calciomercato molto seguita in questo inizio ... Leggi su termometropolitico

Lionel Messi: Inter, Juve o Psg. Ecco le squadre dove può andare

Galeotta fu la clausola: la promessa inserita nel contratto di potersi liberare gratis al termine di ogni stagione previa comunicazione al presidente entro il 30 giugno. Lionel Messi ha provocato un t ...

