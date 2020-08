Quali conseguenze avrà il colpo di Stato in Mali per la Francia (e l’Unione europea) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il 18 agosto il presidente del Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito di un nuovo golpe organizzato da un gruppo di ufficiali che da quel momento hanno assunto il controllo del Paese. La situazione nello Stato africano era particolarmente instabile già dall’inizio di giugno, quando la popolazione è scesa in strada per manifestare contro il Governo accusando il presidente di brogli, corruzione e di non essere in grado di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Il colpo di Stato ha provocato la dura reazione della comunità internazionale che teme ripercussioni sulla stabilità regionale – ed europea – e sul lavoro svolto dal 2013 a oggi dalle missioni Onu e francesi attive in Mali e nel Sahel per ... Leggi su linkiesta

Lucy92553074 : RT @JohannesBuckler: Quella che vi ho raccontato a grandi linee è la storia di Lehmann detto Leo e Irene raccontata in modo splendido da Gi… - partedesopra : RT @JohannesBuckler: Quella che vi ho raccontato a grandi linee è la storia di Lehmann detto Leo e Irene raccontata in modo splendido da Gi… - LuciaLaVita1 : RT @JohannesBuckler: Quella che vi ho raccontato a grandi linee è la storia di Lehmann detto Leo e Irene raccontata in modo splendido da Gi… - Majden3 : RT @JohannesBuckler: Quella che vi ho raccontato a grandi linee è la storia di Lehmann detto Leo e Irene raccontata in modo splendido da Gi… - MBrugnolotti : RT @JohannesBuckler: Quella che vi ho raccontato a grandi linee è la storia di Lehmann detto Leo e Irene raccontata in modo splendido da Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali conseguenze Quali conseguenze avrà il colpo di Stato in Mali per la Francia (e l’Unione europea) Linkiesta.it Music Biz Cafe Summer: Covid e diritti, l'onda lunga della pandemia e i timori degli editori

Non c'è solo l'hic et nunc nella crisi generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19: in particolare, il settore delle edizioni musicali patirà le conseguenze del lockdown quando, auspicabilmente, le ...

2019-2020 Un anno di cinema fantastico

Ne avremmo fatto volentieri anche a meno, ma nel 2020 ci siamo ritrovati immersi in una realtà che finora era stata oggetto solo di libri, film o serie TV di fantascienza: una pandemia mondiale causat ...

Non c'è solo l'hic et nunc nella crisi generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19: in particolare, il settore delle edizioni musicali patirà le conseguenze del lockdown quando, auspicabilmente, le ...Ne avremmo fatto volentieri anche a meno, ma nel 2020 ci siamo ritrovati immersi in una realtà che finora era stata oggetto solo di libri, film o serie TV di fantascienza: una pandemia mondiale causat ...